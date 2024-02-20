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Tochka Zрения

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ВСУ вскоре будут выбирать какие города им оставить – Пентагон

Американское министерство обороны (Пентагон) предсказывает скорое оставление силами ВСУ многих городов, которые ВСУ контролируют в настоящее время, если США не выделят в ближайшее время новый пакет финансовой и военной помощи режиму Зеленского “Украине без возобновления помощи США придется решать, какие города она в состоянии удержать”, – заявил на брифинге представитель Пентагона.

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