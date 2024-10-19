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В Румынии в воздух подняли истребители из-за сигнала о нарушении границы

В Румынии в воздух подняли истребители из-за сигнала о нарушении границы

КИШИНЕВ, 19 окт - РИА Новости. Четыре истребителя в Румынии были подняты в воздух в ночь на субботу из-за сообщения о нарушении воздушного пространства небольшой целью, обнаружить эту цель не удалось, сообщает пресс-служба министерства обороны.

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