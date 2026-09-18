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Вечерний Новосибирск

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Ключи от новых «ГАЗелей» вручили бригадам скорой медицинской помощи

Ключи от новых «ГАЗелей» вручили бригадам скорой медицинской помощи

Заместитель Губернатора Новосибирской области Константин Хальзов и депутат Государственной Думы ФС РФ Олег Иванинский от имени и по поручению главы региона Андрея Травникова торжественно передали учреждению ключи от автомобилей скорой помощи.

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