На помощь жителям Курской области правительство выделило 220 млн рублей

Речь идёт о тех, кто покинул место проживания. Размер выплаты составит 10 тысяч рублей на человека.По поручению президента России правительство выделит Курской области 220 млн рублей на оказание материальной помощи жителям региона.
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