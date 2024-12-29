Дмитрий Чубашенко: "За бедность, холод и голод отвечает власть" 

Правительство Молдовы и власть в целом, будучи не в состоянии решить проблемы большинства граждан, сделать их менее бедными, не заставлять их жить в голоде и холоде, пытаются снять с себя ответственность за происходящее и перевести стрелки на кого и на что угодно - «Газпром», Кремль, войну, - лишь бы оправдать самих себя.