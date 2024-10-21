Рассказываем, как в Больших Бортниках прошло торжество ко Дню матери.

Начало новой недели в аг. Большие Бортники отмечено радостным событием: празднованием Дня матери, в честь которого руководством СПК ´Гигант´ было подготовлено мероприятие ´Будущее нации - в руках матерей´.
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