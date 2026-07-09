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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смородская об Оздоеве в «Краснодаре»: «Даже лавку не усилит, будет всех баламутить. У него очень непростой характер и возраст уже солидный»

Ольга Смородская оценила переход полузащитника Магомеда Оздоева в « Краснодар ». Последние три года 33-летний игрок выступал за греческий ПАОК.

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