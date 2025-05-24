Главу Дагестана Меликова заочно приговорили к 8 годам тюрьмы на Украине

Суд на Украине заочно приговорил главу Дагестана Сергея Меликова к 8 годам тюрьмы за поддержку ВС РФ и помощь участникам специальной военной операции, сообщило СБУ по Черновицкой области на странице в Facebook*.
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