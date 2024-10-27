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Что представляет собой БМП Lynx, которую Германия начинает производить на Украине

Что представляет собой БМП Lynx, которую Германия начинает производить на Украине

Некоторое время назад на Украине открылся совместный с концерном Rheinmetall цех по ремонту бронетехники (БМП Marder («Куница») 1A3 и танков Leopard 1A5), который уменьшил потребности ВСУ в транспортировке (логистике) за пределы страны.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Они еще целы?
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17 час.

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