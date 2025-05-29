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Фондовый рынок с ликованием воспринял отмену пошлин Трампа федеральным судом США

Фондовый рынок с ликованием воспринял отмену пошлин Трампа федеральным судом США

Высочайшие за столетие тарифы и планы президента Дональда Трампа по сокращению налогов напугали инвесторов, которые подхватили опасную торговую идею «Продай Америку» из-за опасений, что торговая война нанесет ущерб мировому росту.

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