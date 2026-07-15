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МО: в порту Южный поражён сухогруз, доставлявший военные грузы для ВСУ

МО: в порту Южный поражён сухогруз, доставлявший военные грузы для ВСУ

Сухогруз, доставлявший военные грузы для ВСУ, поражён в порту Южный, сообщили в Минобороны России. «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Южный — сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ», — говорится в сообщении.

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