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Дмитриев отметил успешное сотрудничество РФПИ с ОАЭ и Саудовской Аравией

Сотрудничество Российского фонда прямых инвестиций с ОАЭ и Саудовской Аравией служит примером успеха для участников БРИКС, чтобы они могли вместе с этими странами реализовывать крупные проекты в различных секторах экономики, заявил в беседе с "Известиями" гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

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