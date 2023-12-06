Дмитриев отметил успешное сотрудничество РФПИ с ОАЭ и Саудовской Аравией

Сотрудничество Российского фонда прямых инвестиций с ОАЭ и Саудовской Аравией служит примером успеха для участников БРИКС, чтобы они могли вместе с этими странами реализовывать крупные проекты в различных секторах экономики, заявил в беседе с "Известиями" гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.