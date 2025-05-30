Как омолодить старый куст смородины: гайд для дачников

Старый куст смородины часто выглядит мощным и крепким, но приносит все меньше ягод. В этой статье «Рамблера» читайте пошаговую инструкцию по омоложению черной, красной и белой смородины с подробностями и практическими советами.
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