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  • Eduard
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В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов

В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов

Таможенные службы Польши и Литвы блокируют на границах грузы, идущие в Россию из Италии. Об этом в понедельник, 3 июня, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

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