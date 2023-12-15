Дочка «Росатома» может прекратить экспорт урана в США

Российская государственная урановая компания «Техснабэкспорт», входящая в структуру «Росатома» и работающая под международной торговой маркой Tenex, предупредила своих американских клиентов о том, что власти России могут превентивно запретить экспорт урана в США, если законодатели в Вашингтоне примут закон, запрещающий его импорт, начиная с 2028 года.