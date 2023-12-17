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Закон и Порядок

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Кулеба назвал решение ЕС о переговорах с Украиной подарком из Берлина

Кулеба назвал решение ЕС о переговорах с Украиной подарком из Берлина

Кулеба поблагодарил Шольца за решение ЕС начать переговоры с Украиной Действия Олафа Шольца, не давшего Венгрии ветировать решение о переговорах по вступлению Украины в ЕС, войдут в историю, канцлер «заслужил восхищение в сердцах украинцев», считает Дмитрий КулебаОлаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters) Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что решение Совета Евросоюза о начале переговоров с Киевом во вступлению в блок было принято во многом благодаря усилиям канцлера Германии Олафа Шольца.

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