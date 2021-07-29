В фотоконкурсе WildArt победил таракан, купающийся в свете!

Случалось ли вам слышать, чтобы победителем фотоконкурса стал таракан? Да и есть ли такие конкурсы, где тараканы могут участвовать и побеждать? Конечно, есть! Например, фотоконкурс WildArt Photographer of the Year, целиком посвященный живой природе.