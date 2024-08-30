В Челябинске торжественно открыли светомузыкальный фонтан. Фоторепортаж

В Челябинске в акватории реки Миасс 30 августа запустили светомузыкальный фонтан. В мероприятии приняли участие президент Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщил с места события корреспондент URA.
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