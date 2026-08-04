Страна и люди
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Страна и люди

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Дроны-перехватчики сорвали доставку боеприпасов ВСУ под Добропольем

Дроны-перехватчики сорвали доставку боеприпасов ВСУ под Добропольем

Операторы ударных беспилотников подразделения войск беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» уничтожили несколько беспилотников ВСУ, которые использовались для доставки боеприпасов и продовольствия на передовые позиции украинских подразделений.

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