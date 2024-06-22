Комбат ВСУ: Сейчас мы должны закапываться без остановки. Как никогда не копали

Если в дальнейшем возникнут проблемы с помощью США, Украина пойдёт на унизительный мир, однако через несколько лет начнётся новая военная кампания, и это будет уже совсем другая российская армия – опытная и исправившая все предыдущие ошибки.
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