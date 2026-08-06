Озвучены новые подробности о реконструкции центральной площади во Владивостоке

Площадь Владивостока преобразится ВЛАДИВОСТОК, 6 августа, ФедералПресс. Главная площадь Владивостока получит новый облик: четыре консорциума с участием архитекторов из России, Китая, Японии, Швейцарии и Индии борются за право переосмыслить площадь Борцов революции и прилегающий исторический центр.