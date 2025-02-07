Грузинский флаг, который принадлежит наемникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) из «Грузинского легиона»*, нашли в подвале с убитыми жителями села Русское Поречное в Курской области, об этом РИА Новости рассказали бойцы группировки «Север» ВС РФ.
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