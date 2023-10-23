США против России и Китая: Начать войну или попытаться взорвать конкурентов изнутри?

Демократы предлагают удушить Москву и Пекин любимой «петлёй анаконды» Евгений Берсенев Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Владимир Можегов Константин Блохин Соединенным Штатам следует укреплять военную мощь и быть готовым вести войну на два фронта — с Россией и Китаем, говорится в докладе комиссии по вопросам стратегической концепции при конгрессе США.
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