США против России и Китая: Начать войну или попытаться взорвать конкурентов изнутри?

Демократы предлагают удушить Москву и Пекин любимой «петлёй анаконды» Евгений Берсенев Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Владимир Можегов Константин Блохин Соединенным Штатам следует укреплять военную мощь и быть готовым вести войну на два фронта — с Россией и Китаем, говорится в докладе комиссии по вопросам стратегической концепции при конгрессе США.