Как выглядели женские купальники от модного дизайнера 1930-х годов

В 1930-е строгие требования приличий, относившиеся к внешнему виду женщин, стремительно отступали, и дамы, наконец-то, получили возможность загорать на пляжах, не вызывая возмущения ревнителей нравственности.
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