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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самый дешевый билет на первую игру Кейтлин Кларк в плей-офф стоит 133 доллара. Билеты на все матчи финала-2023 можно было купить за 131 доллар

Самый дешевый билет на первую игру звездного новичка «Индианы» в плей-офф WNBA стоит 133 доллара. Билеты на все четыре матча финальной серии плей-офф-2023 в сумме можно было купить за 131 доллар.

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