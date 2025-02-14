Цех по производству дронов ВСУ обнаружился в неожиданном месте ДНР

МВД: в ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ в жилом доме Сотрудники временного отдела полиции «Кураховский» с коллегами из УФСБ России по ДНР обнаружили цех по производству дронов ВСУ в многоквартирном доме, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР.