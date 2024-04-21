Канцлер Германии Шольц допустил, что конфликт на Украине затянется на годы

Руководитель правительства Германии Олаф Шольц допустил, что украинский конфликт затянется на годы. Соответствующее заявление немецкий канцлер сделал после своего возвращения из Китайской Народной Республики, пишет издание Freie Presse.
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