Об отношении к русскоязычному населению в Киргизии/преступление без наказания?

Медвежий уголПолитикаОб отношении к русскоязычному населению в Киргизии/преступление без наказания? О Жизни и об Истории Я уже писал в одной из своих статей про киргизский криминал, распространяющийся в Москве.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГгалинаПосле таких инценедентов запретить въезд кирнизов в Россию.sergey amelchenkoвот к чему приводит жевание соплей и наличие большого количества либесральных предателей,которых нужно просто вешать,в правительстве.Ура!олег РозовЭто результат политики в стиле старого пердуна Лаврова - Все для него партнёры. А за чей счёт? Когда уже он уйдёт? Или его надо убирать, сам не понимает? Куда старшой смотрит?!ВЗВиталий ЗолотухинМы, РУССКИЕ, обязаны вернуть наши исторически испокон веков русские земли и наших русских людей в Россию, в ИСТОРИЧЕСКИХ границах Великой Российской империи.ИИринаС какой стати враги коммунистов ,захватившие РСФСР ,возомнили ,что вам принадлежат все территории СССР и Российской Империи ? Вы Россию-то угробили и разграбили ,устроили многомиллионный геноцид русского народа .sergey amelchenkoты больная или просто дура?Катерина"Мы, РУССКИЕ, обязаны вернуть наши исторически испокон веков русские земли..."------------------------------------------------------Мы, РУССКИЕ, сегодня никому и ни чем не обязаны... Надо ценить ТО, что имеем... обустраивать и беречь. У себя порядок навести... Россия в сегодняшних границах маловата для вас... Да? Может она густо заселена ? Уймитесь, воины диванные... витязи, блин... с мышкой в руках и клавой наперевес...Комментировать
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