Медвежий угол

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Об отношении к русскоязычному населению в Киргизии/преступление без наказания?

Об отношении к русскоязычному населению в Киргизии/преступление без наказания?

О Жизни и об Истории Я уже писал в одной из своих статей про киргизский криминал, распространяющийся в Москве.

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галина
После таких инценедентов запретить въезд кирнизов в Россию.
sergey amelchenko
вот к чему приводит жевание соплей и наличие большого количества либесральных предателей,которых нужно просто вешать,в правительстве.Ура!
олег Розов
Это результат политики в стиле старого пердуна Лаврова - Все для него партнёры. А за чей счёт? Когда уже он уйдёт? Или его надо убирать, сам не понимает? Куда старшой смотрит?!
Виталий Золотухин
Мы, РУССКИЕ, обязаны вернуть наши исторически испокон веков русские земли и наших русских людей в Россию, в ИСТОРИЧЕСКИХ границах Великой Российской империи.
Ирина
С какой стати враги коммунистов ,захватившие РСФСР ,возомнили ,что вам принадлежат все территории СССР и Российской Империи ? Вы Россию-то угробили и разграбили ,устроили многомиллионный геноцид русского народа .
sergey amelchenko
ты больная или просто дура?
Катерина
"Мы, РУССКИЕ, обязаны вернуть наши исторически испокон веков русские земли..."------------------------------------------------------Мы, РУССКИЕ, сегодня никому и ни чем не обязаны... Надо ценить ТО, что имеем... обустраивать и беречь. У себя порядок навести... Россия в сегодняшних границах маловата для вас... Да? Может она густо заселена ? Уймитесь, воины диванные... витязи, блин... с мышкой в руках и клавой наперевес...

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