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Правительство Японии извинилось перед жертвами принудительной стерилизации

Правительство Японии извинилось перед жертвами принудительной стерилизации

Почти полвека в стране стерилизовали собственных граждан.Фумио Кисида, занимающий пост премьер-министра Японии, впервые публично принес извинения за проведение стерилизации, проводившейся в стране на протяжении 48 лет из-за закона о защите евгеники.

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