Мировое обозрение

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Байден назвал армию США самой мощной в мире

Байден назвал армию США самой мощной в мире

Вооруженные силы США являются самыми мощными в мире, поэтому американцам не стоит беспокоиться о том, что Китай или Россия превзойдут Америку в этом отношении, заявил президент Джо Байден на встрече с избирателями.

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