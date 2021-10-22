Байден назвал армию США самой мощной в мире

Вооруженные силы США являются самыми мощными в мире, поэтому американцам не стоит беспокоиться о том, что Китай или Россия превзойдут Америку в этом отношении, заявил президент Джо Байден на встрече с избирателями.
Популярные статьи
- НБУ запретил банкам принимать российские рубли для зачисления на депозиты
- Львов не будет выполнять решение украинского суда о возвращении останков советского разведчика России
- Daily Mail (Великобритагния): Путин осуждает «чудовищный» Запад за пропаганду смены пола и заявил, что это «на грани преступления против человечности»
Свежие комментарии