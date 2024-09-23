«Калашников» впервые представит за рубежом новый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20

Фото: «Калашников» 5,45-мм ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20 производства АО «Концерн «Калашников» впервые представят на 5-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет 24–26 сентября в Баку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии