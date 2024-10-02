Врач Махрова объяснила, какие побочные эффекты дают лекарства от диабета

Может показаться, что повышенный сахар никак не вредит здоровью. Самочувствие хорошее, ничего не болит — так зачем пить таблетки, прописанные доктором? Эндокринолог объясняет, что обычно прописывают при сахарном диабете второго типа и почему терапия так важна.