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Врач Махрова объяснила, какие побочные эффекты дают лекарства от диабета

Врач Махрова объяснила, какие побочные эффекты дают лекарства от диабета

Может показаться, что повышенный сахар никак не вредит здоровью. Самочувствие хорошее, ничего не болит — так зачем пить таблетки, прописанные доктором? Эндокринолог объясняет, что обычно прописывают при сахарном диабете второго типа и почему терапия так важна.

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