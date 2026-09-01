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На Ямале заработала новая схема управления сферой ЖКХ и энергетики

На Ямале заработала новая схема управления сферой ЖКХ и энергетики

В ЯНАО с 1 сентября заработала новая схема управления сферой ЖКХ и энергетики. Теперь за это будут отвечать два департамента: первый возьмет на себя инфраструктуру и коммунальные дела, второй — тарифы и контроль цен, сообщили в пресс-службе губернатора.

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