На Ямале заработала новая схема управления сферой ЖКХ и энергетики

В ЯНАО с 1 сентября заработала новая схема управления сферой ЖКХ и энергетики. Теперь за это будут отвечать два департамента: первый возьмет на себя инфраструктуру и коммунальные дела, второй — тарифы и контроль цен, сообщили в пресс-службе губернатора.