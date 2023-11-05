Орловцам предлагают поискать достижения Орловщины в XXI веке

Проект «Достижения.рф» рассказывает о том, чего достигла наша Орловская область в XXI веке. Голосование даёт возможность любому желающему принять участие в выборе лидеров, ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей малой родины, а также вывести в топ то, что кажется важным.
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