Орловцам предлагают поискать достижения Орловщины в XXI веке

Проект «Достижения.рф» рассказывает о том, чего достигла наша Орловская область в XXI веке. Голосование даёт возможность любому желающему принять участие в выборе лидеров, ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей малой родины, а также вывести в топ то, что кажется важным.