Почему официанты забирают меню сразу после заказа?

Вы когда-нибудь задумывались, почему официанты забирают меню, едва вы успели сделать заказ? Казалось бы, что в этом такого? Но на самом деле за этим простым действием скрывается целая философия ресторанного бизнеса.
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