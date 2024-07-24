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Царьград

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На такого никогда не подумаешь. Стало известно, кем работает задержанный во Франции русский

На такого никогда не подумаешь. Стало известно, кем работает задержанный во Франции русский

Стало известно, кем работает задержанный французскими властями гражданин России. У него оказалась весьма престижная работа - на такого никогда не подумаешь, что он может иметь проблемы с законом.

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