Автобусный рейс "Смоленск-Брянск" отменён

Также временно приостановится одно из отправлений от Смоленска до Вязьмы С 1 по 17 марта этого года по вторникам, четвергам и субботам отменен рейс по маршруту «Смоленск-Брянск» с временем отправления 9:40 утра.
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