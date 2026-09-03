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Орловские новости

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Орловский суд ужесточил наказание за хранение 10 кг наркотиков

Орловский суд ужесточил наказание за хранение 10 кг наркотиков

Хранил более 10 кг наркотиков, но сначала отделался исправительными работами. Областной суд усилил наказание до трёх лет колонии общего режима.

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