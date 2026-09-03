Орловский суд ужесточил наказание за хранение 10 кг наркотиков

Хранил более 10 кг наркотиков, но сначала отделался исправительными работами. Областной суд усилил наказание до трёх лет колонии общего режима.
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