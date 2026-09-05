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Регионы России

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ASUS запустила в Канаде маршрутизаторы ROG Rapture серии Wi-Fi 8

ASUS запустила в Канаде маршрутизаторы ROG Rapture серии Wi-Fi 8

Компания ASUS начала продажи в Канаде игровых маршрутизаторов ROG Rapture серии GT-BN98 стандартa Wi-Fi 8, став первыми в мире официально выпущенными потребительскими устройствами на базе данного стандарта.

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