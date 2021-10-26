Фьючерсы на природный газ: ожидается продолжение роста

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ развернулся после снижения в течение 6-ти дней подряд и вырос примерСогласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ развернулся после снижения в течение 6-ти дней подряд и вырос примерно на 15,2 тыс.