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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Фьючерсы на природный газ: ожидается продолжение роста

Фьючерсы на природный газ: ожидается продолжение роста

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ развернулся после снижения в течение 6-ти дней подряд и вырос примерСогласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ развернулся после снижения в течение 6-ти дней подряд и вырос примерно на 15,2 тыс.

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