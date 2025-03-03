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Nature Aging: скачки старения происходят в среднем в 44 и 60 лет

Nature Aging: скачки старения происходят в среднем в 44 и 60 лет

Старение человека долгое время считалось постепенным процессом. Однако международная группа ученых доказала, что в жизни есть два возрастных рубежа, когда организм претерпевает резкие молекулярные изменения.

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