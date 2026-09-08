Житель Якутии случайно убил охотника, перепутав его с косулей

В Якутии один охотник застрелил другого, приняв его за косулю. Возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в лесном массиве «Кердугэн».
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