В российском Министерстве обороны заявили, что военные ВС России ударили по предприятиям в Киеве и ряде областей Украины.
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