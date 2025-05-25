Как россияне выбирают новые места для путешествий? Вот главные критерии

Российский туризм переживает период активного поиска новых направлений и впечатлений. Однако, как показывает исследование агрегатора туров Onlinetours, предпочтения наших соотечественников весьма неоднородны.
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