Девушка показала, как соседка превращает её жизнь в настоящий сериал

Педагог по вокалу рассказала, что практически ежедневно сталкивается с нападками со стороны соседки. Женщина регулярно предъявляет ей самые разные претензии — от громкого телевизора, которого нет, до обвинений в краже тапок и постоянных визитах «разных мужчин», которые на деле оказываются курьерами.
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