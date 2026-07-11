Девушка показала, как соседка превращает её жизнь в настоящий сериал

Педагог по вокалу рассказала, что практически ежедневно сталкивается с нападками со стороны соседки. Женщина регулярно предъявляет ей самые разные претензии — от громкого телевизора, которого нет, до обвинений в краже тапок и постоянных визитах «разных мужчин», которые на деле оказываются курьерами.