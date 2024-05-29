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Путин затроллил Зеленского Януковичем

Путин затроллил Зеленского Януковичем

Политнавигатор Приземление самолета бывшего президента Украины Виктора Януковича в Минске в день, когда там шли переговоры президентов России и Белоруссии, является социальной провокацией и издевательством (троллингом) над бывшим президентом Украины Владимиром Зеленским, узурпировавшим этот пост.

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