Компания Lego выпустила набор конструктора с двумя гоночными моделями BMW

В 2024 году в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC немецкий автопроизводитель BMW будет представлен сразу в двух категориях — в топовом классе гиперкаров поедет новый спортпрототип BMW M Hybrid V8, а в зачёте LMGT3 будут выставлены купе BMW M4 GT3.