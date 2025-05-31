Мигранты становятся угрозой национальной безопасности России Несколько важных заявлений по поводу миграционной политики было сделано на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) в рамках сессии «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования».
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