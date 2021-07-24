Радость со слезами на глазах. Анастасия Галашина завоевала первую олимпийскую медаль России в Токио-2020, но золото упустила последним выстрелом. Комментарий спортсменки

К счастью, первый день не стал безмедальным для российской команды. Мы заранее писали, что ни в одной из 11 дисциплин наши атлеты не являются железными кандидатами не только на победу, но даже на место среди призеров.
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