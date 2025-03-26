Что такое «египетские ночи» и почему они пугают метеорологов Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о беспрецедентном климатическом… «Египетские ночи» в России: синоптики прогнозируют аномально тёплое лето 2025 года .